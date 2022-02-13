Украина впервые в своей истории приняла участие в олимпийских соревнованиях в женском монобобе. В воскресенье, 13 февраля, на бобслейную трассу Олимпиады-2022 в Пекине вышла 28-летняя уроженка Ивано-Франковск Лидия Гунько.

Наша соотечественница после 1-го заезда финишировала 18-й с отставанием от лидера чуть менее чем в 2 секундах. Второй заезд она проиграла, уступив 3,18 секунды.

Третий и четвертый заезды состоятся 14 февраля. Гунько занимает промежуточное 20-е место из 20 участников.

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На первую позицию после двух заездов выбилась американка Кейли Хамфрис. От нее на секунду отстает представительница Канады Кристин де Брюин. Лаура Нолти (Германия) идет третьей.

Комментируя свое выступление, Лидия надеется, что с опытом выступлений она будет совершать меньше ошибок и проходить трассу быстрее.

"Даже у титулованных спортсменов здесь это не всегда удается, а я катаюсь всего три года. Я довольна первым заездом, удалось показать даже лучшее время, чем на тренировках", - цитирует Гунько пресс-служба НОК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гунько начала заниматься бобслеем лишь в 2019 года. До этого она работала воспитательницей в детском саду и массажисткой, параллельно принимая участия в различных турнирах стронгменов.

В 2016-2017 годах она стала одной из сильнейших женщин планеты. Лидия выиграла ЧМ-2016 по становой тяге, а также заняло второе место на World's Strongest Woman.

В одном из своих интервью Гунько сказала, что не слышала о конфликтах между атлетами двух стран, однако политическая напряженность не может не влиять психологическое состояние людей.