Украина сотворила историю на Олимпиаде-2022

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Лидия Гунько

Украина впервые в своей истории приняла участие в олимпийских соревнованиях в женском монобобе. В воскресенье, 13 февраля, на бобслейную трассу Олимпиады-2022 в Пекине вышла 28-летняя уроженка Ивано-Франковск Лидия Гунько.

Наша соотечественница после 1-го заезда финишировала 18-й с отставанием от лидера чуть менее чем в 2 секундах. Второй заезд она проиграла, уступив 3,18 секунды.

Лидия Гунько впервые выступает на Олимпиаде

Третий и четвертый заезды состоятся 14 февраля. Гунько занимает промежуточное 20-е место из 20 участников.

Видео дня
Лидия Гунько.

На первую позицию после двух заездов выбилась американка Кейли Хамфрис. От нее на секунду отстает представительница Канады Кристин де Брюин. Лаура Нолти (Германия) идет третьей.

Положение после двух заездов

Комментируя свое выступление, Лидия надеется, что с опытом выступлений она будет совершать меньше ошибок и проходить трассу быстрее.

Лидия Гунько в Пекине

"Даже у титулованных спортсменов здесь это не всегда удается, а я катаюсь всего три года. Я довольна первым заездом, удалось показать даже лучшее время, чем на тренировках", - цитирует Гунько пресс-служба НОК Украины.

Лидия Гунько выступает на ОИ-2022

Как сообщал OBOZREVATEL, Гунько начала заниматься бобслеем лишь в 2019 года. До этого она работала воспитательницей в детском саду и массажисткой, параллельно принимая участия в различных турнирах стронгменов.

Лидия Гунько
Лидия Гунько

В 2016-2017 годах она стала одной из сильнейших женщин планеты. Лидия выиграла ЧМ-2016 по становой тяге, а также заняло второе место на World's Strongest Woman.

Лидия Гунько
Лидия Гунько

В одном из своих интервью Гунько сказала, что не слышала о конфликтах между атлетами двух стран, однако политическая напряженность не может не влиять психологическое состояние людей.

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