Украина 'на валидоле' добыла первую победу на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу в невероятно драматичном матче с командой Финляндии добыла первую победу на чемпионате Европы-2023. Подопечные тренера Угиса Крастиньша дожали аутсайдера группы лишь на тай-брейке – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).

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Старт встречи вышел удачным для "сине-желтых", которые до игры с финнами проиграли Словении, Хорватии и Болгарии. Несмотря на упорную борьбу в стартовом сете, украинцы уверенно забрали второй и, казалось, быстро заберут три очка.

Однако, команда Финляндии буквально вцепилась в наших волейболистов в следующих партиях. Украинцы стали много ошибаться в защити, а у их соперников наоборот пошли мощные удары в паркет "сине-желтых". В итоге команде Суоми удалось сравнять счет в поединке, но вместе с тем, утратить шансы на выход в плей-офф.

В четвертом сете украинцы заработали четыре матчбола – 14:10. Но и тут наши соперники сумели отыграть три из них, поставив подопечных Крастиньша на грань вылета из турнира. "Сине-желтым" все же удалось взять 15-е очко и набрать два очка в турнирную таблицу.

Теперь 5 сентября украинцы сразятся с испанцами за право сыграть в 1/8 финала. Наших волейболистов устроит только победа со счетом 3:0 или 3:1. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации волейбола России (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал несправедливым отстранение спортсменов из страны-агрессора от международных соревнований, а вторжение РФ в Украину неправдой.

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