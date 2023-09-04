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Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,0 т.
Украина 'на валидоле' добыла первую победу на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу в невероятно драматичном матче с командой Финляндии добыла первую победу на чемпионате Европы-2023. Подопечные тренера Угиса Крастиньша дожали аутсайдера группы лишь на тай-брейке – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13).

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Старт встречи вышел удачным для "сине-желтых", которые до игры с финнами проиграли Словении, Хорватии и Болгарии. Несмотря на упорную борьбу в стартовом сете, украинцы уверенно забрали второй и, казалось, быстро заберут три очка.

Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу
Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу

Однако, команда Финляндии буквально вцепилась в наших волейболистов в следующих партиях. Украинцы стали много ошибаться в защити, а у их соперников наоборот пошли мощные удары в паркет "сине-желтых". В итоге команде Суоми удалось сравнять счет в поединке, но вместе с тем, утратить шансы на выход в плей-офф.

Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу
Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу

В четвертом сете украинцы заработали четыре матчбола – 14:10. Но и тут наши соперники сумели отыграть три из них, поставив подопечных Крастиньша на грань вылета из турнира. "Сине-желтым" все же удалось взять 15-е очко и набрать два очка в турнирную таблицу.

Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу
Украина "на валидоле" добыла первую победу на ЧЕ по волейболу

Теперь 5 сентября украинцы сразятся с испанцами за право сыграть в 1/8 финала. Наших волейболистов устроит только победа со счетом 3:0 или 3:1. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации волейбола России (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал несправедливым отстранение спортсменов из страны-агрессора от международных соревнований, а вторжение РФ в Украину неправдой.

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