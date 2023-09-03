Сборная Украины потерпела третье поражение подряд на чемпионате Европы по волейболу

Сборная Украины по волейболу проиграла команде Болгарии в третьем туре чемпионата Европы, который с 28 августа по 16 сентября проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Встреча на паркете Дворца спорта в Варне завершилась со счетом 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).

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Подопечные Угиса Крастиньша успешно начали встречу, победив в первой партии. Это лишь разозлило хозяев, которые во втором сете просто разгромили украинцев.

Продолжая грамотно работать в обороне и избегая ненужных ошибок болгары уверенно победили и в третьей партии.

Четвертый сет стал решающим. "Желто-синие" не смогли переломить игру, уступая по ходу со счетом 3:9.

Напомним, что в первом туре Украина со счетом 1:3 уступила Словении (23:25, 25:22, 25:20, 25:20), а во втором драматично проиграли Хорватии 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15).

Перед четвертым туром украинские волейболисты занимают последнее 6-е место в группе B.

4 сентября нашим парням предстоит встреча с Финляндией. Начало в 17:00.

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