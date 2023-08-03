'Больно. Обидно': призер ОИ из РФ устроил нытье из-за отстранения и назвал неправдой преступления России

Вице-президент Федерации волейбола России (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал несправедливым отстранение спортсменов из страны-агрессорки от международных соревнований, а вторжение РФ в Украину неправдой. Двухкратный призер Олимпийских игр высказался о необходимости победы РФ в преступной войне, а также обозвал дураками тех, кто принимает санкции в отношении террористического государства.

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Об этом Шипулин заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он добавил, что отстранение России якобы больше вредит мировому волейболу, а также пожаловался на международные федерации, которые делают больно всем спортсменам из РФ, не допуская их к турнирам.

"Обидно, что мы вообще находимся в таком сложном состоянии. Больно. Я верю в то, что мы доживем, когда и на нашей улице будет праздник. Мы должны победить. Это все неправда, это все искусственно создано, это очень плохо. Люди посвящают волейболу годы. Но может случиться такое, что кто-то не успеет получить свои злополучные медали международных соревнований, потому что в лучшие годы их карьеры наша страна находилась под санкциями. Обидно. Не представляю волейбол без России. Такой волейбол неполноценный. Думаю, эти недалекие люди, которые сегодня принимают решения, если не образумятся, то поумнеют", – сказал Шипулин.

Ранее его риторика была совершенно иной – вице-президент ВФВ с пафосом высказывался о "великой России", которая несет правду и обязательно победит в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний диагональный сборной Украины по волейболу Даниил Пивоваренко рассказал, что тайно покидал Россию после полномасштабного вторжения в его страну.

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