"У нас нет флага". Российские фигуристки не смогли патриотично сфотографироваться на Олимпиаде-2022. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова не смогла сфотографироваться с флагом своей страны после победы на Олимпийских играх-2022. В то время, как бронзовая призерка Каори Сакамото позировала на льду Столичного дворца спорта в Пекине с японским стягом, Щербакова, вместе с занявшей второе место Трусовой, одиноко топталась возле бортика.

После того, как появились окончательные результаты, российским спортсменкам предложили патриотично сфотографироваться, но девушки ответили, что у них нет флага. Настойчивый фотограф не отставал и фигуристкам пришлось повторить фразу "У нас нет флага", несколько раз.

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Скорее всего мужчина, предлагавший россиянкам сфотографироваться с их флагом, имел в виду флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

Присутствие госсударственного триколора на Олимпиаде запрещено даже на трибунах из-за санкций, против России за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, произвольная программа фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась с неожиданными результатами.

Главная олимпийская надежда сборной ОКР Камила Валиева лидировала после короткой программе, но в итоге осталась без медали. Валиева набрала 224,09 балла и заняла 4-е место.

Победу добыла другая россиянка - Анна Щербакова (255,95). Ее соотечественница Александра Трусова завоевала "серебро" (251,73). Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Перед награждением на арене Столичного дворца спорта в Пекине случился большой скандал.

У 17-летней Трусовой не выдержали нервы и она устроила истерику, которая попала в прямой эфир.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.