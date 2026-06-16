Россия очень недолго была православной страной в общем смысле этого слова.

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С середины 15 до середины 17 века местная церковь была скорее изоляционистской сектой (вопреки канонам, московские священники требовали от украинских верующих повторного крещения), ориентированной на государство больше, чем на Бога. Было одно исключение – митрополит Филипп – да и его задушили опричники.

Далее текст на языке оригинала.

Із середини 17 століття українські монахи зробили з російської церкви щось путнє, але період цей був недовгий – допоки Пьотр І на початку 18 століття не скасував патріаршество і не поставив на чолі церкви прокурора. У 19 столітті російська церква була радше відомством православного визнання, ніж релігійною структурою.

Ще один короткий період нормалізації – це з 1917 до початку 30-х років. Потім – репресії, "сталінський томос" – 1943, чекісти в рясах тощо. На початку 21 століття комуністичного спадку рпц просто не встигла позбутися. Про те, що там твориться зараз, і нагадувати не варто.

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І це ще я не звертаю увагу на тотальне двовір'я, характерне для російського населення. Навіть наприкінці 19 століття розумні православні діячі бідкалися, що глибинний російський нарід так і не став вповні православним. За роки комунізму ситуація лише погіршилася. Та й сьогодні практикуючих православних в Росії менше за статистичну похибку.

Тому атаки на українські православні святині є абсолютно природними для Росії, в якій православ'я – суто декорація. Очікувати від росіян чи російських вірян в Україні якоїсь негативної реакції – марна справа.