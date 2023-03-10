''Трусливые попытки МОК'': в России Z-чемпион ОИ заявил о ''деятельности правительства'' РФ, за которую не ответственены спортсмены

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев пространно отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян к своим турнирам. Z-патриот потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) призыва снять санкции со спортсменов из РФ во всех дисциплинах и при этом отметил, что они не несут ответственности за действия правительства.

Видео дня

Такое заявление бывший биатлонист сделал в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он назвал такой шаг FIE попыткой МОК заигрывать с Россией, но выразил недоверие к попыткам возращения его соотечественников в международные соревнования.

"Это просто разовые исключения. Вот если бы что-то было заявлено со стороны МОК о том, что необходимо санкции снимать с российских спортсменов. Это трусливые попытки со стороны общества Томаса Баха. Он олицетворяет весь этот МОК и международные федерации. Они пытаются прощупать почву. Должен быть сделан официальный посыл, в котором будет говориться, что российский спортсмен – такой же спортсмен и он не может нести ответственность за деятельность правительства государства. Такое заявление должно быть со стороны МОК", – сказал Васильев.

Отметим, что звезда мирового фехтования Ольга Харлан посрамила чиновников FIE и заявила несправедливости после решения организации вернуть Россию в турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная соперница Ольги Харлан россиянка Софья Великая, которая молчаливо поддерживает войну в Украине, заговорила о соблюдении прав представителей РФ после того, как их вернули в международные соревнования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!