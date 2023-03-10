Главная соперница Харлан заговорила о правах россиян после возвращения агрессоров в международные турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая молчаливо поддержала войну в Украине, назвала возвращение россиян в международные турниры в этом виде спорта восстановлением справедливости. Главная соперница украинки Ольги Харланы заявила, что санкции в отношении агрессоров нарушили права спортсменов.

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Об этом Великая заявила в интервью пропагандистскому агентству ТАСС. Она отметила, что несмотря на снятие отстранения, россиян ждут трудности, вероятно, намекая на то, что дуэли с ними могут массово бойкотировать представители других стран, которые не согласны с решением Международной федерации фехтования (FIE).

"Я очень рада принятому решению, верила, что это должно произойти, и хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение. Спорт должен обеспечивать равные права и условия, и здравый смысл наконец восторжествовал. Несмотря на то что это самая прекрасная новость за последнее время, мы понимаем предстоящие сложности. Все это время мы готовились, будем решать проблемы поэтапно, мы готовы к преодолению сложностей", – сказала Великая.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пост президента FIE был вынужден покинуть российский олигарх Алишер Усманов. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранен от должности главы Европейской Конфедерация фехтования. Сама Великая после начала полномасштабной войны в Украине не осудила действия свой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда мирового фехтования Ольга Харлан заявила, что не получила никакой реакции от представителей РФ после полномасштабного вторжения 24 февраля.

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