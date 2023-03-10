''Пока это не произойдет с ними'': Харлан жестко ответила международной федерации из-за возвращения России

Украинская звезда мирового фехтования Ольга Харлан гневно отреагировала на возвращение спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования. Она отметила, что испытала из-за этого чувство несправедливости и полного опустошения, ведь война в нашей стране продолжается.

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Об этом Харлан написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она обвинила чиновников Международной федерации фехтования (FIE), которые проголосовали за восстановлении прав РФ и РБ эгоистами, которым не понять, что испытывают украинцы, когда страны-террористы бомбят их дома и убивает людей.

"Разочарование. Гнев. Несправедливость. Вот, что я сейчас ощущаю. Решение конгресса FIE позволить роZZиянам и белоруZZам соревноваться во время жестокой войны на моей родине заставляет меня испытывать опустошение. Некоторые люди никак не могут поставить себя на наше место. Они просто не хотят, потому что им это не нужно. Они говоря, что спорт вне политики ради своих эгоистических целей. Эта мысль разрушается в тот момент, когда на ваш дом, на вашу землю падают бомбы. Эти люди никогда не поймут этого, пока это не произойдет с ними", – поделилась эмоциями Ольга.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пост президента FIE был вынужден покинуть российский олигарх Алишер Усманов. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранен от должности главы Европейской Конфедерация фехтования.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная соперница Ольги Харлан россиянка Софья Великая, которая молчаливо поддерживает войну в Украине, заговорила о соблюдении прав представителей РФ после того, как их вернули в международные соревнования.

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