'Тот же воин': Кабаева заявила, что российские спортсмены обязаны служить Путину

Олимпийская чемпионка Афин-2004 Алина Кабаева, которую называют любовницей диктатора Владимира Путина, выразила уверенность в том, что российские спортсмены не имеют права сами принимать решение об участии на ОИ-2024. Бывшая гимнастка отметила, что атлеты должны подчиняться приказам руководства страны-агрессорки.

Об этом Кабаева заявила после так называемой инаугурации Путина 7 мая, информирует портал Sport24. Бывшая двукратная абсолютная чемпионка мира сравнила спортсменов сборной РФ с солдатами преступной российский армии, а также призвала их следовать решению профильного министерства и самого главаря Кремля.

"Мне кажется спортсмен – это тот же воин. Если руководство скажет ехать, то нужно ехать, а если руководство скажет не ехать – то, конечно, не нужно ехать. Как скажет руководство – Министерство спорта, так и сделаем. Если бы мне тренер сказал, что нужно ехать – я бы поехала. Если бы мне тренер сказал, что нельзя… Хотела бы я или нет, это значит нельзя. Вот мое мнение", – сказала Кабаева.

Ранее шестикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Климент Колесников пришел в ярость из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024 в Париже и отказался от поездки во Францию. Кроме того, в России обозвали американкой знаменитую пловчиху Юлию Ефимову за желание выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. До этого тренерка Ирина Вятчанина пожаловались, что в РФ спортсменов заставляют "прятаться, как страусы в песок".

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Представители РФ допущены к соревнованиям в так называемом нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, атлетка Ульяна Баташова была уволена из национальной сборной России и лишена финансовой поддержки после того, как она получила так называемый нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024.

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