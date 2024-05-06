'За человека не считают!' 6-кратный чемпион мира из РФ отказался от Олимпиады-2024

Двукратный олимпийский призер Климент Колесников пришел в ярость из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. Пловец вольного стиля и на спине обвинил международные организации в ущемлении прав представителей РФ и отказался от поездки в столицу Франции.

Об этом Колесников заявил в интервью пропагандистскому изданию "МК-Спорт". По словам шестикратного чемпиона мира на короткой воде, в Международном олимпийском комитете (МОК) "за человека не считают" российских спортсменов, накладывая на них всевозможные ограничения.

"Углубляясь в этот свод правил и санкций, которые против нас был введены для участия в Олимпиаде, то с чисто человеческой точки зрения – они не нормальные! Нас абсолютно во всем ограничивают, всего лишают! Начиная с того, что ты приезжаешь на Олимпиаду не как спортсмен, а как обычный человек. Все! Да, и за человека тебя там не считают, учитывая те условия, которые тебе будут на Играх предоставлены", – сказал Колесников.

Ранее в России обозвали американкой знаменитую пловчиху Юлию Ефимову за желание выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. До этого тренерка Ирина Вятчанина пожаловались, что в РФ спортсменов заставляют "прятаться, как страусы в песок".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подтвердил, что спортсмены из РФ не выступят на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта.

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