'Цирк' с 'инаугурацией' Путина: каких гостей ждут в Кремле и какие 'перестановки' в России возможны

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 7 мая, в очередной раз приносит присягу перед вступлением в должность президента после представления с якобы выборами в России. Впрочем, на инаугурации кремлевского "долгожителя" не стоит надеяться увидеть лидеров мощных государств мира, хотя несколько европейских стран отправят на это действо своих представителей.

Между тем, после спектакля под названием "инаугурация" "новый президент" РФ может осуществить некоторые кадровые перестановки. Что известно о сегодняшнем дне и первых шагах Путина после инаугурации, собрал OBOZ.UA.

"Праздник" без гостей

Так называемые выборы президент, состоявшиеся в РФ в марте этого года, были настолько оторваны от основ демократии, что США и большинство стран Европейского союза решили бойкотировать инаугурацию Путина 7 мая.

Впрочем, как пишет Reuters, на приведение к присяге "нового" правителя РФ на следующие шесть лет могут прибыть представители семи государств Евросоюза.

Один из европейских дипломатов на основе анонимности рассказал изданию, что 20 членов Евросоюза проигнорируют "инаугурацию". Однако, добавил он, посетят представители Франции, Венгрии, Словакии и, возможно, еще некоторых европейских стран. По данным "Радио Свобода", речь идет о Греции, Мальте и Кипре, а вот Бельгия практически в последний момент пятнаться передумала.

В то же время будут бойкотировать кремлевскую церемонию США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, отказались от участия в "шабаше" Чехия, Эстония, Польша, не будет в Кремле в этот день также посла ЕС в России. При этом источники Reuters в Москве отметили, что на церемонию приглашали главы всех дипломатических миссий в РФ.

"День сурка": чего ждать в РФ после "инаугурации" Путина

Журналисты издания Рolitico метко назвали инаугурацию Путина "днем сурка": "новый президент" будет приносить присягу уже в пятый раз. При этом журналисты не отказали себе в возможности немного поглумиться над российским диктатором. Не без иронии они назвали Путина, отчаянно притворяющегося мужчиной в расцвете сил, "71-летним силачом". Досталось от них и демократии по-российски: приведение диктатора к присяге журналисты назвали "коронацией".

Однако о дальнейших действиях диктатора после инаугурации журналисты размышляли уже без шуток.

Так, российское законодательство предусматривает, что новый президент должен провести перестановки в правительстве, поэтому определенных ротаций в начале очередной каденции Путина ожидать следует. С другой стороны, российский диктатор не демонстрирует никаких намеков на желание прекратить полномасштабную агрессию против Украины, равно как ничто не указывает на его желание уменьшить репрессии внутри РФ и снизить риторику по антагонизму с Западом.

"Самая главная цель для Путина – производить больше оружия, поддерживать стабильность экономики, защитить ее от санкций и таргетировать инфляцию. Мы не должны ожидать пересмотра этой политики", – считает Татьяна Станова, основательница фирмы политической аналитики R. Politik.

В то же время изменения в перечне тех, кому Путин поручит реализовывать эту программу, станет маркером, насколько он готов отказаться от старых привычек ради укрепления своего режима.

Так, консультант Chatham House Николай Петров считает, что Путин традиционно ограничивал две модели правления. Он, в частности, опирался на давних друзей и знакомых, как неизменные министр обороны Сергей Шойгу или министр иностранных дел Сергей Лавров. Кроме того, Путину приходилось полагаться на лояльных технократов – премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину. Это было необходимо для сохранения на плаву российской экономики.

Однако приспешники Путина, как и он сам, не молодеют. Поэтому Лаврову 74 года, Шойгу – 68. Директору ФСБ Александру Бортникову 72 года, директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину – 69, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину – 70. Бесконечно выполнять свои обязанности они не смогут. Но в Кремле еще не начали готовить им замену.

"Поколению Путина уже пора сойти со сцены, но замена им не готова. Система столкнулась с серьезной проблемой, и мы увидим, в какой степени она сможет ее решить, или просто она остановится на время", - считает Петров.

И политолог Аббас Галлямов уверен: "если Путин хочет сохранить свою систему, ему нужно ее изменить". И недавний арест заместителя министра обороны Тимура Иванова якобы за выпадающий против Шойгу коррупцию может свидетельствовать о готовности Путина "пошатнуть фундамент системы". А она устояла даже на фоне позора армии РФ в Украине и попытки мятежа в исполнении владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"В прошлые годы Кремль, как правило, выбирал кандидатов, которых легко контролировать, а не обязательно квалифицированных для соответствующей работы, привлекая новых новобранцев среди бывших телохранителей Путина или младших родственников ближайшего окружения Путина. В этом контексте Дмитрия Патрушева, нынешнего министра сельского хозяйства и сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, 72 года, рекламировали как человека, которого можно повысить во время будущих перестановок Путина. Это означало бы победу ястребиного правоохранительного блока России, говорит Галлямов. Путина держать их родителей "на поводке", – пишет издание.

Станова же прогнозирует возможные неожиданности – как то назначение на политические должности ныне неизвестных "молодых ястребов", что воевать против Украины.

"Путин публично заявил, что считает их настоящей элитой, которая со временем должна заменить нынешнюю элиту", – подчеркнула эксперт.

В то же время она уверена, что к каким бы изменениям не прибегал Путин, они будут ограниченными и быстрыми – чтобы "обеспечить бесперебойную работу высокопоставленных должностных лиц без перерывов".

AP News отмечает, что в должности российский диктатор пробудет до 2030 года, так что будет много времени, чтобы углубить "достижения" предыдущих каденций.

"Он превратил Россию из страны, исходящей из экономического коллапса, в государство-изгнанницу, которое угрожает глобальной безопасности. После вторжения в Украину 2022 года, которое стало крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, Россия подверглась жестким санкциям от Запада и обращается при поддержке других режимов, таких как Китай, Иран и Северная Корея", – пишет издание.

Журналисты напомнили, что Путин, вступая в должность в 2018 году, обещал вывести Россию в пятерку крупнейших мировых экономик, подчеркнув, что она должна быть "современной и динамичной". В то же время российская экономика вернулась в военное положение, и власти РФ тратят рекордные суммы на оборонную промышленность.

Сейчас же считают аналитики, когда Путин обеспечил себе еще шесть лет у власти, правительство может пойти на непопулярные шаги – повысить налоги для финансирования войны и заставить больше людей вступать в армию. Впрочем, хотя у АР и предполагают шансы на замену Шойгу в должности кем-то другим, шансы эти не высоки из-за того, что война до сих пор продолжается.

Не стоит рассчитывать россиянам также на ослабление внутренних репрессий: они будут только усиливаться.

"В годы после вторжения в Украину власти РФ расправлялись с любой формой инакомыслия, с жестокостью, невиданной с советских времен. Нет никаких признаков того, что эти репрессии ослабятся во время нового срока Путина", – подчеркнуло издание.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в колонии в феврале 2024 года. Другие известные критики либо были заключены в тюрьму, либо бежали из страны, и даже некоторые из его оппонентов за рубежом опасаются за свою безопасность.

В РФ также были приняты законы, угрожающие длительными сроками заключения дискредитирующим армию. Кремль также нацелен на независимые СМИ, правозащитные группы, ЛГБТК+ активистов и других, кто не разделяет то, что Путин отметил как "традиционные семейные ценности" России.

И дальше будет только хуже.

Трансляцию инаугурации Путина можно посмотреть здесь.

Напомним, Путин в пятый раз захватил власть в РФ, поэтому OBOZ.UA рассказывал, какие еще президенты дольше всего правили странами.

Кроме того, на днях австрийский генерал назвал главные ошибки России во время вторжения в Украину.