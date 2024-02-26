'Стрелять в небо': чемпионка ОИ из РФ со словами 'за чьи деньги' возмутилась решению России в деле Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала подачу апелляции России на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Бывшая депутатка Государственной думы назвала это пустой тратой времени из-за отсутствия шансов на успех.

Об этом Роднина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-фигуристка, которая выигрывала Игры в Саппоро-72, Инсбруке-76 и Лейк-Плэсиде-80, также признала, что Валиева действительно принимала запрещенные препараты, так как сторона фигуристки этот факт не оспаривала.

"Насколько я понимаю, ранее сторона Валиевой оспаривала срок и дату отсчета дисквалификации, а не наличие запрещенного препарата. И смысл сейчас оспаривать решение? Мне интересно, а за чьи деньги развели такую бурную деятельность? Может, это государственные деньги? Или спонсорские? Вообще апелляция в CAS сейчас – это стрелять в небо. Смысл махать кулаками сейчас? Только если напоминать о себе лишний раз", – сказала Роднина.

Напомним, CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, Камила Валиева, которую назвали заменой Алине Кабаевой в окружении диктатора Владимира Путина, эпично прогнулась перед главарем Кремля и стала посмешищем в сети.

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