Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил против участия россиян в международных турнирах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Представитель страны-агрессора призвал спортсменов не соглашаться на выступления под нейтральным флагом.

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Об этом Васильев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он добавил, что Россия должна "жестко отстаивать свои позиции" и неожиданно вспомнил о законах, которые РФ и диктаторский режим Владимира Путина нарушает как в самой стране-агрессоре, так и за ее пределами.

"Я всегда буду выступать за наших спортсменов. Наши спортсмены должны быть защищены юридически и физически. В том числе за рубежом. Сегодня нам скажут, что не должно быть военнослужащих, завтра скажут проползти на пузе. Не с кем разговаривать. Руководство МОК ангажировано против РФ. Они не готовы к диалогу. Мы вообще по законам живем или по решениям "шавок"? Мы должны решить, соблюдаем ли мы законы спорта. Надо жестко отстаивать свои позиции. И не идти на соглашение", – сказал Васильев.

Напомним, МОК также рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от командных видов спорта. В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты телеканала "Матч ТВ" цинично сравнили условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям с пребыванием людей в концлагерях.

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