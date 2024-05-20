Вместе с Раиси погибла российско-иранская дружба? Каких последствий следует ожидать и кто будет руководить Ираном

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате аварии вертолета, разбившегося 19 мая в горах на границе с Азербайджаном.

Иран не похож на страну, где президенты умирают случайно. Но он является страной, в которой разбиваются самолеты из-за плачевного состояния инфраструктуры и техники. Так бывает, когда в условиях санкций ты тратишь все деньги на ядерную бомбу, ракеты, БПлА и другое вооружение, готовясь к мировой войне. В предыдущие годы в подобных авариях погибли по меньшей мере два министра и два ведущих военачальника.

Раиси последовательно занимал жесткую антиизраильскую позицию и поддерживал теснейшее сближение Тегерана с Москвой. Россия в лице президента Ирана потеряла своего верного лоббиста. Никто так не продвигал интересы Кремля, как Раисе.

По большому счету, гибель Раиси вряд ли что-то кардинально изменит в политике Ирана прямо сейчас, ведь решающее слово по любому важному вопросу остается за 85-летним верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, который в конце концов и руководит страной.

О том, повлияет ли смерть президента Ирана на внутреннюю ситуацию в стране и взаимоотношения с Россией – в материале OBOZ.UA.

Ибрагим Раиси – "мясник" и "преемник"

63-летний Раиси ранее руководил судебной системой Ирана. В 2017 году он безуспешно баллотировался в президенты, проиграв Хасану Рухани, который был более умеренным и добился заключения Тегераном ядерного соглашения с мировыми государствами.

В 2021 году Раиси снова баллотировался на выборах, к участию в которых все его потенциальные соперники не были допущены, согласно иранской системе проверки.

Как президент, Раиси поддерживал политику создания ядерного оружия и активное противостояние с Западом. Он придерживался такой же жесткой линии, как и верховный лидер Ирана – аятолла Али Хаменеи. Его даже называли одним из двух возможных преемников Хаменеи (второй – сын аятоллы).

На руках Раиси, может быть, больше крови, чем у любого другого действующего чиновника Исламской Республики. С 1980-х годов в Иране казнили тысячи диссидентов. Судебная власть – орган правительства Ирана, осуществляющий эту убийственную функцию и Раисе изначально занимал в ней ведущие позиции. С 2019 года он становится главой судебной власти. В этом же году Минфин США ввел санкции против Раиси "за его административное наблюдение за казнями лиц, которые были несовершеннолетними на момент совершения преступления, а также за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания заключенных в Иране, включая ампутации".

Также следует напомнить, что именно Раиси решился на прямой удар по территории Израиля и убедил в необходимости этих действий аятоллу Хаменеи. Ни один из его предшественников не шел на такой авантюрный шаг, осознавая последствия.

Страшно представить, как выглядел бы его внешнеполитический курс, будь Раиси таки аятоллой, то есть верховным лидером Ирана.

Согласно иранской конституции, после смерти действующего президента его функции будет выполнять вице-президент, сейчас это Мохаммад Мохбер, полностью разделяющий политику Раиси. Выборы президента Ирана должны пройти в течение 50 дней.

Внешняя политика без изменений

Катастрофа вертолета, на борту которого находился президент Ирана, произошла всего через несколько дней после того, как американские и иранские официальные лица провели переговоры через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Хотя гибель двух высокопоставленных иранских политиков довольно знаковое событие, тем более в период, когда в регионе бушуют многочисленные конфликты, оно, скорее всего, не повлияет на ход ближневосточной войны, поскольку решения о внешней политике находятся в ведении верховного лидера Али Хаменеи. Президент Исламской Республики является исполнителем, а не лицом, принимающим решение.

Однако ожидается, что неожиданная гибель все же отвлечет от борьбы с Израилем на нескольких фронтах. Скорее всего, Иран некоторое время будет больше занят собой, погрузившись во внутреннюю политику.

Потенциальный удар по связям с РФ

Смерть президента Ирана – знак потенциального ослабления прокремлевского направления в иранском руководстве. Именно Раиси был лидером клана, который ориентировался на особые отношения с РФ и был сторонником развития иранско-российского сотрудничества, в то время как многие другие представители руководства Ирана настаивали на балансе между Россией, Западом и другими странами.

Раиси убеждал верховного лидера в необходимости поставки оружия в Россию, чтобы использовать Украину в качестве полигона для использования иранского оружия в условиях реальной войны. Именно он являлся одним из главных виновников массового появления иранских "шахедов" в Украине.

Российский диктатор Путин прекрасно отдает себе отчет в Раисе для сотрудничества между двумя тоталитарными государствами. Не случайно после известия о гибели партнера он собрал ключевых силовиков посреди ночи, чтобы посоветоваться с послом Ирана в РФ. Об этом заявил сам посол изданию IRNA. Кроме Путина на встрече были министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба Валерий Герасимов, советник президента Игорь Левитин.

Смерть Раиси создаст кризис в Иране

Еще до того, как смерть Раиси была официально подтверждена, аятолла в своем сообщении в соцсети сообщил, что "иранскому народу не стоит беспокоиться, никаких сбоев по делам страны не будет".

Но на самом деле ситуация может обостриться.

Некоторые группы могут использовать политический кризис для возобновления уличных протестов, уже неоднократно мешавших режиму в прошлом. Например, в конце 2022 года по всей стране вспыхнули наибольшие протесты со времен основания Исламской Республики. Правительство Раиси жестоко их подавило, но гнев многих людей не утих. Значительная часть иранского населения по-прежнему глубоко озлоблена жестокостью режима. Многие молодые иранцы отреагировали в соцсетях на новость о смерти Раисе с облегчением и даже злобой. Для них Раиси – один из представителей ненавистного режима.

Многие предсказывали ожесточенную борьбу за власть в Иране, но большинство ожидало, что они начнутся после смерти Хаменеи. Ввиду того, что в конспиративной политической культуре Ирана мало кто поверит, что смерть Раиси была случайной, скорее всего, скоро произойдет генеральная репетиция борьбы. Пикантность ситуации состоит в том, что именно Раиси и Моджтаб Хаменеи (сын 85-летнего аятоллы Хаменеи) были претендентами на должность верховного лидера.

В середине Ирана может вспыхнуть межклановая борьба.

"Специфика конструкции власти в Иране такова, что наиболее влиятельной фигурой является верховный рахбар, сейчас это Хаменеи. Поэтому нет никаких признаков того, что внешняя политика иранцев будет меняться – ни региональная, ни глобальная, ни сотрудничество с РФ. Сейчас ситуация будет на определенной паузе какое-то время, потому что основные игроки будут заняты внутренней работой, скажем так, но на большее рассчитывать вряд ли возможно" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Что касается внутренней политики, это будет иметь определенные последствия. Сама по себе смерть президента никак не повлияет на общественно-политическую активность народа и не станет спусковым крючком для революции. При этом Раиси рассматривался как возможный наследник Хаменеи, которому 85 лет, а одна из версий его смерти – внутренне-элитные "разборки" тех кланов и групп, которые хотели бы сразиться за место верховного лидера. И в этом смысле смерть одного из главных претендентов открывает поле для внутренней конкуренции, для ее обострения, что может привести к последствиям.

В частности, может активизироваться Корпус стражей Исламской революции, желающий из инструмента партии превратиться в партийного кукловода. То есть не выполнять указания или не согласовывать решение, а отдавать их", – считает Сергей Данилов.

Относительно взаимоотношений с Россией Сергей Данилов отмечает, что в Иране, особенно среди технократов-управленцев, существует мнение, что сотрудничество с РФ вредно. Но иранцы, во-первых, любят создать ситуацию, которую потом можно будет продать тем же американцам в обмен на что-нибудь полезное для Ирана. В последнее время в США просто нечего им предложить. Во-вторых, есть обида за отмену ядерного соглашения во времена Трампа, но это распространяется на все американские администрации. Именно поэтому в значительной степени это сотрудничество с Россией результат правления Трампа и сломать эту тенденцию будет не так просто.

"Иранцам нужна была наличность, они ее получают от РФ. Им нужна была реклама своего оружия, они и это получили. Ведь после начала активного использования "Шахедов", Иран получил множество заказов на их продажу. Поэтому здесь такой очень прагматичный интерес в этом направлении". .Конечно, для России гибель Раиси – незаурядное событие, но все-таки не такое трагическое, особенно ничего это не изменит в сотрудничестве.

Относительно того, что Путин собрал своих силовиков и срочно встретился с послом Ирана в РФ, то, по мнению Сергея Данилова, это показывает степень зависимости России от Ирана.

"То есть они хотят уверенности в том, что политика по отношению к ним не изменится", – отметил Сергей Данилов.