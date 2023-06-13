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"Шебекино разнесли полностью": российский чемпион ММА пожаловался на "наступление Украины"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,6 т.
'Шебекино разнесли полностью': российский чемпион ММА пожаловался на 'наступление Украины'

Российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков признался, что привык к постоянным взрывам в Белгородской области, которая часто попадает под обстрел своей же армии. Он добавил, что город Шебекино "разнесли полностью уже практически".

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Об этом боец смешанных единоборств (ММА) заявил в интервью YouTube-канале "Ушатайка". По словам спортсмена, некоторые его знакомые лично столкнулись с последствиями войны, которую в феврале минувшего года против Украины развязал кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Шебекино разнесли полностью": российский чемпион ММА пожаловался на "наступление Украины"
"Шебекино разнесли полностью": российский чемпион ММА пожаловался на "наступление Украины"

"Привык уже. У нас постоянно что-то прилетает, стреляет. Привыкаешь к такому, если честно. Если поначалу все было в диковину, то сейчас уже привыкли. Но сейчас идет обострение – наступление со стороны Украины. Обстреливают, Шебекино разнесли полностью уже практически. Белгород, в принципе, без изменений. Как стреляли какими-то ракетами, ПВО сбивает все. Знакомые, которые живут в Шебекино, им прилетело, когда было обострение. Сейчас успокоилось", – сказал Немков.

"Шебекино разнесли полностью": российский чемпион ММА пожаловался на "наступление Украины"

Отметим, что в конце апреля российские истребители Су-34 сбросили три авиабомбы на Белгород, намереваясь запустить их по Украине. А Шебекино несколько дней удерживали под своим контролем бойцы "Русского добровольческого корпуса".

"Шебекино разнесли полностью": российский чемпион ММА пожаловался на "наступление Украины"

Как сообщал OBOZREVATEL, российский ММА Владимир Минеев стал посмешищем в сети после того, как заявил, что сильно ждет возвращения на войну в Украине. 

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