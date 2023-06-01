'Разнесу всех там': чемпиона ММА из РФ затроллили в сети после слов, что он ждет возвращения на войну в Украине

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев признался в том, что сильно ждет возвращения на войну в Украине. Чемпион AMC Fight Nights, который якобы стал разведчиком в армии РФ, из-за чего приостановил спортивную карьеру, сразу же стал посмешищем в сети.

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"Жду ли возобновления карьеры? Если честно, сейчас больше жду своего возвращения в зону СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.). Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить", – сказал Минеев изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова бойца. Они отметили, что спортсмену нравится совершать преступления, а также высмеяли его за отсутствие любых подтверждений его участия в войне.

"Не думал, что человеку больше нравится убивать и калечить, чем просто спокойно жить", "Так ты не жди, вон, в Шебекино сгоняй, там как раз вас сейчас складируют", "Желаю поскорее провести бой с Джоном Хаймерсом или Биллом Джавелином", "Держите меня семеро, щас всех там разнесу на Украине. Штабной разведчик", "Балабол, ты меня называла...", "Я правильно понимаю, что ему нравится насилие и убийства, поэтому он хочет назад?" – пишут болельщики.

Отметим, что брат Минеева Петр погиб на войне в Украине спустя две недели после начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Сам боец ММА подал документы для участия в выборах в "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Минеев заявил, что российские агрессоры в Украине "делают то, что должны делать", и рассказал россиянам о "войне в наших городах".