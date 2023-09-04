'Это невозможно': МОК с критикой Украины сделал заявление о допуске россиян к Олимпиаде-2024

Российские и беларуские спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не имеют отношениях к вооруженным силам или другим государственным структурам, смогут выступить на Олитмпиаде-2024 в Париже. При этом представители стран-агрессорок будут представлены в качестве индивидуальных атлетов без флагов, гимнов и национальных цветов.

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Об этом в интервью телекомпании CNBC-TV18 заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он раскритиковал Украину за требование полностью исключить возможность допуска россиян на Игры, а также выступил против бойкота соревнований, вспомнив о правах человека.

"Есть четкое представление о том, как мы это видим – никаких команд, никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Беларуси. Но с другой стороны – предоставление возможности соревноваться спортсменам, которые не поддерживают войну и не связаны с армией или другими структурами. С одной стороны у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны у нас есть украинское правительство, которое заявило, что нужно полностью изолировать всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека", – сказал Бах.

Он добавил, что МОК продолжает полностью поддерживать украинцев, которые продолжают вести борьбу с российской агрессией. "Это система, которая сейчас работает на ЧМ, континентальных чемпионатах. Думаю, она принята. Украинская сторона не на 100% этому рада, но приняла это, потому что это возможность для украинских спортсменов пройти отбор на ОИ. Мы все хотим, чтобы на Олимпиаде-2024 была сильная украинская команда", – подчеркнул глава МОК.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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