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Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

Елена Павлова
Другие виды спорта
2 минуты
1,4 т.
Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

Сдерживая российских оккупантов в Луганской области, погиб молодой тренер по спортивной гимнастике Артем Скляров. В свой последний бой спортсмен и наставник вступил 13 октября в Сватовском районе.

Про гибель защитника на своей странице в Facebook сообщило Управление по вопросам молодежи и спорта Белоцерковского городского совета.

Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

Артем был выпускником детско-юношеской спортивной школы №1 в Белой Церкви. А в дальнейшем остался там в качестве преподавателя отделения спортивной гимнастики. Однако после полномасштабного вторжения России вместо работы с детьми взял в руки оружие и отправился на фронт.

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В последнее время Скляров с побратимами воевал в Луганской области – в районе села Макеевка Сватовского района, где осенью военные РФ пытаются прорвать украинскую оборону и ведут активные наступательные действия.

Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике
Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

13 октября 2023 года во время боевого задания около постоянно обстреливаемого россиянами села получил тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью.

Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

Ранее под обстрелом погиб вице-чемпион Украины и еще три бойца "Азова", сдерживавшие войска РФ на Луганском направлении. Егор Рябенко неоднократно становился победителем чемпионата Запорожской области по таиландскому боксу муай-тай. В 2020 году завоевал серебряную медаль чемпионата Украины. Кроме этого, с 2019 года он был действующим судьей Запорожской области по тайскому боксу.

Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Рябенко без раздумий и проволочек взял в руки оружие и пошел защищать свою страну, вступил в ряды полка "Азов". В последнее время "Ряба" вместе с побратимами противостоял российским захватчикам на Луганском направлении.

Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, освобождая Запорожскую область, погиб каратист и боец ССО ВСУ. Уже в 19 лет он воевал в элитном спецподразделении.

Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

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