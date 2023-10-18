Сдерживая россиян на Сватовском направлении, погиб молодой тренер по гимнастике

Сдерживая российских оккупантов в Луганской области, погиб молодой тренер по спортивной гимнастике Артем Скляров. В свой последний бой спортсмен и наставник вступил 13 октября в Сватовском районе.

Про гибель защитника на своей странице в Facebook сообщило Управление по вопросам молодежи и спорта Белоцерковского городского совета.

Артем был выпускником детско-юношеской спортивной школы №1 в Белой Церкви. А в дальнейшем остался там в качестве преподавателя отделения спортивной гимнастики. Однако после полномасштабного вторжения России вместо работы с детьми взял в руки оружие и отправился на фронт.

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В последнее время Скляров с побратимами воевал в Луганской области – в районе села Макеевка Сватовского района, где осенью военные РФ пытаются прорвать украинскую оборону и ведут активные наступательные действия.

13 октября 2023 года во время боевого задания около постоянно обстреливаемого россиянами села получил тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее под обстрелом погиб вице-чемпион Украины и еще три бойца "Азова", сдерживавшие войска РФ на Луганском направлении. Егор Рябенко неоднократно становился победителем чемпионата Запорожской области по таиландскому боксу муай-тай. В 2020 году завоевал серебряную медаль чемпионата Украины. Кроме этого, с 2019 года он был действующим судьей Запорожской области по тайскому боксу.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Рябенко без раздумий и проволочек взял в руки оружие и пошел защищать свою страну, вступил в ряды полка "Азов". В последнее время "Ряба" вместе с побратимами противостоял российским захватчикам на Луганском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, освобождая Запорожскую область, погиб каратист и боец ССО ВСУ. Уже в 19 лет он воевал в элитном спецподразделении.

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