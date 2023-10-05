В 19 лет воевал в элитном спецподразделении: освобождая Запорожскую область, погиб каратист и боец ССО ВСУ

Освобождая украинскую землю от российских оккупантов на Запорожском направлении, погиб старший сержант, каратист Илья Романовский. Спортсмен из Хмельницкой области в свои 19 лет был старшим оператором группы специального назначения Сил специальных операций ВСУ. Но 25 сентября он вступил в свой последний бой вблизи населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района.

Илья родился 24 мая 2004 года в селе Марьяновка. Во время учебы в школе становился призером районных олимпиад и конкурсов, неоднократно награждался различными дипломами и грамотами. Параллельно успешно занимался в детской музыкальной школе по классу аккордеона.

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Важное место в жизни Романовского занимал спорт. Илья представлял Хмельницкую область на всеукраинских соревнованиях по киокушинкай-каратэ, становился призером чемпионата Украины.

Окончив с отличием 9 класс, в 2019 году Илья поступил в Хмельницкий политехнический колледж на отделение инженерной механики по специальности "Отраслевое машиностроение". По словам преподавателей, у парня была светлая голова, его неоднократно награждали за отличное обучение.

Однако после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Романовскому было тяжело оставаться в тылу, когда на юге и востоке Украины шли ожесточенные бои. К тому же, по словам знакомых Ильи, он еще с детства горел военным делом, увлекался военной техникой.

Поэтому, чтобы отправиться на фронт, спортсмен перешел на индивидуальный график обучения, экстерном успешно сдал сессию, защитил диплом и, не дождавшись выпускного, добровольно вступил в элитное спецподразделение ССО ВСУ, где ум и смелость Ильи оценили по достоинству.

Присягу на верность украинскому народу Романовский принял 26 апреля 2023 года. И на протяжении пяти месяцев вел ожесточенную борьбу с российскими захватчиками, проявив стойкость и решительность и заслужив уважение побратимов.

А 25 сентября Илья погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района, где летом началось контрнаступление ВСУ в направлении Токмака.

"Печаль... Еще один из наших, из киокушиновцев... Очень больно! Илья знал, чего хочет, хотел быть воином! Он – герой! Несмотря на советы и уговоры, что еще молодой, еще успеешь, он пошел добровольцем! Хороший спортсмен, студент-отличник, сдержанный, вежливый, интеллигентный. Цвет нации! Образец. Невыразимая грусть и боль", – отреагировал на гибель Ильи заслуженный тренер по киокушинкай-каратэ Иван Шимкив.

"До сих пор не верится, что на щите вернулся. До сих пор не верится, что нет среди нас. Будущее страны, семьи надежда и родительское сокровище. Для друзей надежное плечо для опоры, ровесникам пример и явный образец. В бою побратимам щитом был железным и суждено было стать героем для нас! Всегда можно было ставить в пример во всех сферах жизни. Таким он для нас и останется – любящим сыном, братом, надежным другом, образцовым учеником, верным побратимом, героем для всех..." – написал друг спортсмена Андрей.

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