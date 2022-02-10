'За пиццей на Олимпиаде огромная очередь': чем кормят спортсменов в Китае и почему украинцы не едят местную кухню

Большой популярностью в олимпийской столовой в Китае неожиданно пользуется фаст-фуд, а также овсянка, а вот к местной еде украинские спортсмены относятся с опаской. Об этом рассказала наша лыжница Виктория Олех, которая в первой гонке ОИ-2022 пробежала более 10 км с кровотечением из носа.

В комментарии OBOZREVATEL Виктория детально описала, чем кормят спортсменов в Олимпийской деревне. И почему китайская кухня не пришлась по душе.

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"На вкус и цвет товарищей нет. Но здесь питание разнообразное, каждый может найти что-то по вкусу – и вегетарианцы, и мясоеды. Есть местная, китайская кухня. Но, честно, я не рискнула ничего особого там пробовать. Я хожу и смотрю на их грибы, но еще не решилась взять", – говорит Олех.

"Пробовали только их национальные пельмени, но мне они не сильно понравились. И еще было что-то похожее на наш вареник: с виду начинка похожа на повидло, но оно не соленое и не сладкое. Я его разломила, кусочек попробовала, но тесто мне не понравилось и дальше кушать не стала", – признается Виктория.

Лыжница отмечает, что у них в столовой есть практически все: рис, макароны, каши, водоросли, запеченные овощи, креветки, красная рыба, разные виды мяса – и свинина, и курица, и говядина. И на гриле приготовлено, и отварное. Вся еда в столовой, как на шведских столах, в лоточках. Показываешь, что хочешь, и тебе накладывают.

"Есть и ребрышки. Десертов много – различные кексы, круассаны, пирожные. Есть орехи и сухофрукты. Стоят кофейные аппараты, можно делать чай. В холодильниках – кола, различные соки, обычная вода и энергетические напитки", – говорит Виктория.

Виктория отметила, что обычно на всех Олимпиадах на территории Олимпийской деревни был "Макдональдс". И хоть в Китае его нет, но есть другой фаст-фуд.

"Там тоже можно заказать бургеры, пиццу. Кстати, очень большая очередь всегда стоит за пиццей. И в принципе, она – достаточно неплохая", – говорит Олех.

"Кстати, как-то за ужином к нам с ребятами подошел обслуживающий персонал столовой и попросил заполнить анкеты, указать, какие есть пожелание. И один из моих партнеров по команде написал, чтобы добавили на раскладку пиццу. И после этого она и правда появилась", – вспомнила Виктория.

Также она рассказала, что предпочитает есть перед гонкой. "В основном это овсяная каша, добавляются различные сухофрукты, бананы. Правда, тут тяжело организму перестраиваться из-за разницы во времени", – отмечает лыжница.

"К тому же у нас тут все гонки после обеда, а мы к такому не привыкли. Обычно в лыжных гонках все старты утренние. Поэтому, например, в день своей первой гонки я на завтрак съела омлет, а потом понимаю, что перед стартом еще нужно подкрепиться. Не хочется, но надо. И тоже кушала кашу, банан", – сказала Олех.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лыжница обратилась к украинцам после гонки на Олимпиаде-2022.