'Этого недостаточно': лыжница обратилась к украинцам после гонки на Олимпиаде-2022

Украинская лыжница Марина Анцибор извинилась перед болельщиками за свое выступление на Олимпийских играх 2022 года на дистанции 10 километров классическим стилем. Наша соотечественница не смогла зацепиться даже за топ-50, отстав от победительницы на четыре с половиной минуте.

Комментируя итоговое 58-е место для сайта Национального олимпийского комитета (НОК), 34-летняя спортсменка призналась, что не продемонстрировала своего максимума. Она выразила надежду на улучшение результата на любимой дистанции в 30 километров.

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"Мы упорно готовились и очень старались, но этого оказалось недостаточно. Так что прошу прощения у болельщиков за такую гонку. Надеюсь, в своей коронной дисциплине – 30 км свободным стилем – я сумею показать свой максимум", – сказала Анцибор.

Отметим, что олимпийской чемпионкой в соревнованиях лыжниц на 10-километровке стала норвежка Тереза Йохауг. Она пробежала трассу за 28 минут и 6 секунд. Вместе с Анцибор в составе сборной Украины выступали Виктория Олех, которая стала 76-й, и Валентина Каминская, финишировавшая 79-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Иван Ковбаснюк показал второй результат в истории нашей страны в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх-2022.