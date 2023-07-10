Сборная России бойкотировала чемпионату Европы из-за требований осудить войну в Украине

Молодежная сборная России по гребле не выступит на чемпионате мира в Болгарии. Национальная федерация (ФГСР) страны-агрессорки отказалась подписывать декларацию, в которой осуждается военное вторжение РФ в Украину.

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Об этом пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил президент ФГСР Алексей Свирин. Он назвал дискриминационными требования международной федерации (World Rowing) требовать от россиян выступить против войны в нашей стране.

"В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет. Мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта. В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт", – сказал Свирин.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов размечтался о победе России в войне против Украины, что должно привести к возвращению спортсменов из РФ в международные соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

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