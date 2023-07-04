'Страна, пригодная для жизни': чемпион ОИ из РФ размечтался о победе России в войне с Украиной

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов размечтался о победе России в войне против Украины, что должно привести к возвращению спортсменов из РФ в международные соревнования. Бывший биатлонист также выразил уверенность в том, что атлеты из страны-агрессора выступят уже на Олимпийских играх в Париже.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он особо высказался в поддержку России, назвав себя патриотом террористического государства, однако при этом отметив, что находится в Беларуси – "стране, пригодной для жизни".

"Россияне на Олимпиаде-2024? Я сейчас нахожусь в Беларуси – стране, пригодной для жизни. Но я россиянин и настоящий патриот своей страны. После победы в СВО (так в России позорно называют военную агрессию против Украины. – Ред.) у нас будут отличные перспективы, для нас все дороги будут открыты", – пафосно заявил Тихонов.

Ранее известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Железняков устроил настоящую истерику из-за условий допуска спортсменов из РФ, обвинив Международный олимпийский комитет (МОК) в издевательствах над агрессорами.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!