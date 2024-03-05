Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова лицемерно обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в проявлении дискриминации к представителям РФ по национальному признаку. Приспешница режима Владимира Путина, который хочет уничтожить Украину и отрицает ее существование, назвала несправедливым отстранение атлетов страны-агрессорки от мировых соревнований.

Об этом Захарова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Соучастница военной агрессии России против Украины назвала своих соотечественников пострадавшими от политики МОК, а также обвинила комитет в развале организации и мирового спорта.

"Мы сейчас сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда те, кто ответственен за мировое олимпийское движение и должен его сохранять, оберегать, я уж не говорю про то, чтобы развивать и наращивать, его сами же и уничтожают. Они собственными руками внедряют националистическую идеологию только против нас, против Союзного государства России и Беларуси, убивая свою собственную организацию", – сказала Захарова.

Ранее ее начальник Сергей Лавров лицемерно обвинил МОК и его главу Томаса Баха в разрушении мирового спорта, а трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева в истерике заявила о невозможности "отмены России".

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта РФ Олег Матыцин пожаловался, что МОК нарушает право россиян на поддержку диктатора Владимира Путина и войны в Украине. А глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что многие страны якобы не признают результаты Олимпиады-2024 из-за того, что в Париже практически не будет атлетов из РФ, и стал посмешищем в сети.

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