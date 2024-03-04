Лавров назвал предателем президента МОК и пожаловался на отстранение России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров лицемерно обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха в разрушении мирового спорта. Приспешник режима диктатора Владимира Путина особенно возмутился допуском к некоторым соревнованиям трансгендерных спортсменов.

Об этом Лавров заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Соучастник военной агрессии РФ в отношении Украины назвал такое решение МОК непоследовательным из-за отстранения от соревнований представителей России и Беларуси.

"То, что сейчас происходит со спортивным движением, что делают руководители МОК и лично Томас Бах, я считаю предательством всех идеалов олимпизма. Когда он в одном из своих выступлений, реагируя на инициативы допустить трансгендеров во все виды соревнований, сказал: "Мы же не можем политизировать спорт, поэтому нужно им создавать необходимые равные права"... А вот когда ему сказали: "Хорошо, вы против политизации. Допустите ли российских и белорусских спортсменов?" Он говорит: "Нет, это другое. Это не политизация, они нарушили устав ООН", – с казал Лавров.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин пожаловалась, что МОК нарушает право россиян на поддержку диктатора Владимира Путина и войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что многие страны якобы не признают результаты Олимпиады-2024 из-за того, что в Париже практически не будет атлетов из РФ, и стал посмешищем в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!