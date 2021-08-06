Сафиуллин – о скандале со спортсменкой, которую оставили без тренера на Олимпиаде: ничего не слышал

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин удивился словам легкоатлетки Марини Килипко о том, что она осталась без тренера на Олимпиаде-2020. Функционер оправдался тем, что ничего не знал о ситуации с прыгуньей.

Об этом он заявил в интервью Tribuna.com. По словам Сафиуллина, спортсменка не обращалась к нему с запросом о том, почему ее наставника не отправили в Токио.

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"Не понимаю, почему вот эту проблему я слышу от журналиста, а не от спортсменки, которая представляет мною возглавляемую федерацию. Я до сегодня вообще ничего не слышал об этом. Вот вы в Киеве сейчас находитесь, а я – в Токио. Но вы же дозвонились до меня. Почему тогда она мне не позвонила, если у нее была проблема. Я всегда общаюсь со спортсменами. Это мои люди. Я пришел в легкую атлетику девять месяцев назад, чтобы сделать результаты лучше", – сказал Сафиуллин.

Напомним, Марина Килипко стала пятой в секторе для прыжков с шестом на ОИ-2020. После своего выступления она расплакалась в прямом эфире и заявила, что осталась без поддержки тренера на главном старте четырехлетия.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Анна Рыжикова пожаловалась на проблемы в подготовке к Олимпийским играм в Токио, сказав, что ей стыдно за страну. В частности, спортсменка заявила, что вынуждена сама искать средства прохождения реабилитации и восстановления между тренировками и соревнованиями.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк также сообщил о проблеме с тренерами. По его словам, для делегации сборной Украины были введены неадекватные квоты.