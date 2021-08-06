Украинская легкоатлетка заявила, что ей стыдно за страну, комментируя выступление на ОИ-2020

Украинка Анна Рыжикова рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться во время подготовки к соревнованиям, и привела в пример свою коллегу из Нидерландов Фемке Бол, с которой работает команда профессионалов. Наша соотечественница заняла пятое место на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, а вышеупомянутая спортсменка – третье.

В интервью изданию "Суспильне Спорт" после окончания забега Рыжикова объяснила такой результат своего выступления тем, как организована работа с атлетами в Украине и других странах. Она сравнила себя с одиночкой, которая сражается с "целой армией" соперников.

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", – поделилась своим мнением бегунья.

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Отметим, что Рыжикова и другая украинка Виктория Ткачук финишировали на пятом и шестом местах, соответственно, в историческом для нашей страны финале – впервые в истории две наших соотечественницы дошли до решающего этапа соревнований в этой дисциплине. Американка Сидни Маклафлин побила мировой рекорд по результатам забега.

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