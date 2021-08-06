Беленюк высказался о ситуации со спортсменкой, которую Украина оставила без тренера на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк поддержал претензии легкоатлетки Марины Килипко, которая пожаловался на то, что Украина не отправила на Игры ее тренера. Борец также сообщил, что была введена квота на наставников для атлетов.

Об этом сам Беленюк заявил в комментарии "Суспильному". "Я не в контексте ситуации, почему ее тренера не допустили к соревнованиям. Но это однозначно неправильно, потому что спортсмен должен быть с тренером. Знаю о существовании квоты по поводу количества тренеров и она не совсем адекватна: на двух спортсменов только один тренер", – сказал Беленюк.

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Он добавил, что на Олимпиаде его и Парвиза Насибова сопровождал Владимир Шацких. "Он был на схватке Парвиза, я уже выхожу на ковер, потому что плотный график. И он едва успевает все сделать, чтобы прийти, взять необходимые вещи и выйти со мной на ковер. Я просил, чтобы другие тренеры по вольной борьбе подстраховали", – подчеркнул чемпион Олимпиады.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Анна Рыжикова пожаловалась на проблемы в подготовке к Олимпийским играм в Токио, сказав, что ей стыдно за страну. В частности, спортсменка заявила, что вынуждена сама искать средства прохождения реабилитации и восстановления между тренировками и соревнованиями.