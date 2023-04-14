Россию не пустят на Олимпиаду: экс-игрок 'Спартака' пожаловался на 'единую Европу' и 'смертника' из МОК

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха. Бывший футболист сборной СССР традиционно для представителей страны-агрессора обвинил организацию в политизации спорта и выразил уверенность в том, что атлетов из РФ не допустят к ОИ и чемпионатам мира.

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Об этом Ловчев заявил в эфире пропагандистского телеканала "!Матч ТВ". При этом он назвал выступления спортсменов из России без флага и гимна ходом агрессоров навстречу соперникам, а также предрек объединение Запада против представителей террористического государства.

"Бах – смертник. Он сказал первым, что надо отстранять федерации. Когда он начал переобуваться, то появляется вот это, потому что они начинают проигрывать в чем‑то. Они – это единая Европа, которая завтра не будет пускать наших спортсменов. Это было уже. Тоже пошли на встречу и мы в том числе тем, что без гимна и флага смогли пойти. Сейчас мы это понимаем. Спорт стал главной политической разменной монетой сегодня, никуда мы не будем вставлены – ни на Олимпийские игры, ни на чемпионаты мира", – сказал Ловчев.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала МОК рассмотреть возможность лишения Украины флага и гимна на международных турнирах после приказа Минспорта нашей страны о запрете участия в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил против того, чтобы российские спортсмены осуждали войну в Украине ради участия в международных соревнованиях, рассказав о "самых страшных" последствиях.

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