В Минспорта ответили на вопрос, снимется ли Украина с отбора Евро-2024 по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) будет сама принимать решение относительно участия в отборе к чемпионату Европі-2024 после приказа Минспорта о запрете нашим спортсменам соревноваться в турнирах, на которые допущены представители России и Беларуси. Северные соседи нашей страны выступают в квалификации к первенству, но находятся в другой группе этой стадии.

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Об этом в комментарии "Суспильному" заявил замминистра спорта Украины Матвей Бедный. Он отметил, что вопрос относительно продолжения нашими футболистами борьбы за путевку на Евро в Германии будет рассмотрено позже. Чиновник также ответил на вопрос, могут ли УАФ лишить статуса национальной федерации, если "сине-желтые" не снимутся с отбора ЧЕ.

"Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, у нас достаточно времени, чтобы сверить позиции. Я знаю, что они будут соревноваться в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть. Хотелось бы подчеркнуть, что приказ принят таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией. В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время", – сказал Бедный.

Напомним, что украинские футболисты неудачно стартовали в квалификации Евро-2024. Во втором туре на легендарном стадионе "Уэмбли" подопечные Руслана Ротаня со счетом 0:2 уступили Англии. В июне "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет рассмотреть возможность лишения Украины флага и гимна на международных турнирах после указа Минспорта.

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