Спорт вне политики? Как призерка Олимпиады Магучих угодила в скандал из-за фото с капитаном войск РФ: все детали

Нынешние Олимпийские игры запомнятся не только спортивными достижениями украинцев, но и рядом скандалов. 19-летняя прыгунья Ярослава Магучих после соревнований сфотографировалась в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

В Украине эти кадры вызвали шквал критики. И неспроста, ведь Магучих – сержант ВСУ, а Ласицкене – капитан вооруженных сил РФ. К тому же последняя в 2018 году была доверенным лицом российского президента Владимира Путина.

OBOZREVATEL рассказывает, как отреагировали украинцы на объятия спортсменок и что ждет Магучих после возвращения домой.

7 августа Ярослава Магучих завоевала "бронзу" на Олимпиаде в финале женских прыжков в высоту. "Золото" же взяла представительница ОКР Мария Ласицкене.

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После соревнований девушки обнялись и сделали совместное фото. Магучих была с флагом Украины, а Ласицкене с флагом Олимпийского комитета. Российские спортсмены из-за допингового скандала не могут выступать под символикой своей страны.

Объятия соперниц вызвали настоящую волну негатива в сети. Первым на фотографию обратил внимание блогер Сергей Стерненко. Он напомнил, что Магучих имеет звание младшего сержанта ВСУ, а коллеги российской спортсменки убивают украинцев на Донбассе.

"Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит... Просто спорт вне человечности", – написал он.

Мария Ласицкене действительно является капитаном российской армии. Это звание ей присвоил министр обороны РФ Сергей Шойгу за высокие достижения в спорте. Более того, в 2018 году спортсменка была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

"Это пощечина для всех, кто защищал, защищает и будет и дальше защищать Украину от рашистского нашествия. И это фактически обнуляет любое спортивное достижение и помогает Кремлю продвигать свои нарративы!", – прокомментировал фото бывший нардеп Борислав Береза.

Отреагировали на скандал с украинской спортсменкой и в Министерстве обороны. Заместительница главы ведомства Анна Маляр заявила, что встретится с Магучих после ее возвращения в Украину. В то же время чиновница призвала "прекратить травлю" спортсменки, пока та не предоставила своего объяснения ситуации.

"Верное следование спортивным традициям, к примеру – фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг в качестве информационно-психологической пушки, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", – написала она.

Масла в огонь подлил бронзовый призер Олимпиады каратист Станислав Горуна, который заступился за легкоатлетку и отметил, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины – это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", – эмоционально отметил он.

Горуна считает, что "спортсмен занимается своим ремеслом, а фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть". Украинцев же, которые негативно восприняли фото с офицером страны-агрессора, он призвал "от**баться" от спортсменов, которые "сформировались на основании далеких от политики вещей".

Реакции общества долго ждать не пришлось. Под постом каратиста развернулась целая баталия. Комментаторы также не стеснялись в выражениях. Вот что пишут украинцы:

"Как хорошо, что когда русский солдат убивает нашего, то спрашивает у него "спорт – политика или нет", а только потом убивает".

"Не бывает спорта вне политики, или музыки. Твоих сограждан убивают не российские политики, а россияне".

"У меня простой вопрос. Сколько твоих друзей унесла война с Россией? Сколько друзей ты похоронил?".

"Если ты считаешь, что спорт вне политики, то, по такой логике, ты должен отказаться от всех призов, что тебе заплатит государство".

Позже украинец оправдался за свои высказывания. По его словам, он хотел отвлечь негативное внимание от Магучих – и "задание выполнено". Горуна добавил, что поведение спортсменов на пьедестале регламентируется определенными правилами и нормами приличия, но он не не хотел приуменьшить вклад украинских военных в обеспечение мира в нашей стране.

Несмотря на оккупацию Крыма Россией и войну на Донбассе, украинские спортсмены не впервые вместе позируют с представителями страны-агрессора.

В 2018 году фристайлист Александр Абраменко на Зимней Олимпиаде в Южной Корее обнялся с россиянином Ильей Буровым, завернув его в украинский флаг. У того своего флага не было, так как на соревнованиях российская символика была запрещена.

Абраменко в интервью ответил на это так: "Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует".

Еще один кадр в 2016 году опубликовал теннисист из РФ Андрей Кузнецов. Вместе с ним на фото – украинцы Илья Марченко, Леся Цуренко, Денис Молчанов, а также тренер Дмитрий Бричек. "На самом деле мы все дружим", – был подписан снимок.

Но самый громкий скандал разразился в 2015 году на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. 21-летний украинец Олег Верняев, который получил золотую медаль, опубликовал дружелюбный снимок со своим российским соперником Давидом Белявским.

"Мы действительно с ними хорошо общаемся, дружим, нам не обязательно смотреть друг на друга косо. Показушничать для СМИ нам смысла не было", – заявил тогда Белявский.

Одиозными высказываниями отметились и другие украинские спортсмены. К примеру, боксер Александр Усик заявлял, что отличное относится к россиянам, которые не виноваты в том, что "наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили".

А Василий Ломаченко и вовсе считает украинцев и россиян одним народом. "Я с детства, когда рос, для меня не было понятия Россия, Украина, Беларусь, что это другие люди, что это другая страна, границы какие-то. Я все время думал, что мы – единый народ, что православные христиане все", – заявлял боксер.

Ярослава Магучих, несомненно, – талантливая атлетка, которая принесла олимпийскую медаль Украине. Однако в условиях российской агрессии этого недостаточно. Спортсмены должны понимать, что их неосторожное поведение или высказывание может быть использовано как повод для новой информационной атаки против нашей страны. Тем более, если украинский спортсмен еще и является офицером Вооруженных сил.