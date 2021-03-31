Российский лыжник ударил соперника палкой после финиша. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 20:52, 31.03.2021 Обновлено: 20:59, 31.03.2021

Российский лыжник Антон Быков ударил соперника Владислава Афанасьева палкой после финиша спринта свободным стилем на чемпионате РФ в Тюмени.

После финишной прямой Быков начал кричать на оппонента, а затем ударил того ногой. Афанасьев в ответ ударил представителя Татарстана палкой. Причина конфликта между спортсменами неизвестна.

Антон Быков
кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января четырехкратный серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Большунов на финише эстафетной гонки 4х7,5 километра ударил палкой опередившего его представителя сборной Финляндии Йони Мяки.

Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду". Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.

За этот поступок Большунов получил наказание в виде штрафа и испытательного срока на пять гонок.

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