Российского лыжника наказали за нападение на соперника на финише гонки Кубка мира

Россиянин Александр Большунов получил наказание в виде штрафа и испытательного срока на пять гонок после нападения на финского соперника Йони Мяки на финише эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам.

Как сообщает издание Eurosport, должен будет выплатить 1,8 тысяч евро. В случае повторного нарушения дисциплины на трассе спортсмен из РФ будет дисквалифицирован на две гонки.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в организации подадут апелляцию на это решение.

Напомним, что Большунов сначала попытался ударить Мяки своей палкой, а затем врезался в него после окончания заезда, сбив финна с ног. Тогда команду Александра дисквалифицировали и лишили "бронзы" в эстафете.

Комментируя инцидент, отец российского лыжника заявил, что за такое поведение нужно подходить к соперникам и "по-русски давать им в морду". Мяки признался, что действительно мешал Большунову на финише и провоцировал его перед решающим отрезком.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Анастасия Фалеева сбила соперницу на финише и лишилась "золота" чемпионата мира по лыжным гонкам.