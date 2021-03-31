Російський лижник вдарив суперника палицею після фінішу. Відео

Російський лижник Антон Биков ударив суперника Владислава Афанасьєва палицею після фінішу спринту вільним стилем на чемпіонаті РФ у Тюмені.

Після фінішної прямої Биков почав кричати на опонента, а потім ударив того ногою. Афанасьєв у відповідь вдарив представника Татарстану палицею. Причина конфлікту між спортсменами невідома.

Антон Биков кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня чотириразовий срібний призер чемпіонату світу з лижних гонок Олександр Большунов на фініші естафетної гонки 4х7,5 кілометрів ударив палицею представника збірної Фінляндії Йони Мякі, який випередив його.

Коментуючи інцидент, батько російського лижника заявив, що за таку поведінку потрібно підходити до суперників і "по-російськи давати їм у морду". Мякі зізнався, що дійсно заважав Большунову на фініші і провокував його перед вирішальним відрізком.

За цей вчинок Большунов отримав покарання у вигляді штрафу та випробувального терміну на п'ять гонок.