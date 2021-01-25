Финский лыжник рассказал, как провоцировал россиянина Большунова перед финишем
Финский лыжник Йони Мяки признался, что провоцировал россиянина Александра Большунова перед тем, как тот напал на него на финише гонки на Кубке мира в Лахти.
Спортсмен рассказал, что сначала пристально смотрел на соперника, а затем попрощался с ним во время решающего спуска. Финн также отметил, что он вдохновился похожей тактикой легендарного норвежского лыжника Петтера Нортуга.
"Во время гонки я пристально на него смотрел, и, возможно, это немного вывело его из себя. Я попрощался с ним, когда мы были на последней вершине перед финальным спуском. Я не знаю, понял ли он, что я ему сказал. Я оставил его без пространства для легкого обгона, поэтому ему пришлось сменить лыжню и попробовать обойти меня в небольшом коридоре, который образовался с другой стороны", – цитирует слова Мяки издание Dagbladet.
Напомним, что, разозлившись на финна, Большунов ударил его палкой, а затем врезался в него уже после финиша. За этот поступок Александра его команду лишили "бронзы". Отец спортсмена из РФ прокомментировал инцидент, заявив, что его сыну нужно было "по-русски дать сопернику в морду".
Как сообщал OBOZREVATEL, на Большунова подали заявление в финскую полицию.