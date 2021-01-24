Отец чемпиона из РФ: нужно подходить к сопернику и по-русски давать в морду. Иначе Россию будут унижать

Отец четырехкратного вице-чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова, считает, что его сын поступил правильно, ударив на трассе финского спортсмена палкой, а после финиша, сбив того с ног.

Александр Большунов-старший уверен, что у финна слева была дорожка, но он начал смещение в сторону его сына, "столкнув его в рекламные щиты".

По словам мужчины, такое "скотство" терпеть нельзя и с ним нужно бороться.

"Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне это негодяи – типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению", – сказал отец лыжника в интервью агентству Р-спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел во время эстафеты Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Момент попал в телеэфир трансляции.