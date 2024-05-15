'Речь идет о сговоре!' Захарова в истерике назвала преступлением сотрудничество МОК с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова набросилась с абсурдными обвинениями на Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха. Представительница российского террористического государства выдала бред о "сговоре с киевским режимом", который МОК якобы организовал против атлетов из страны-агрессора.

Об этом Захарова заявила на брифинге, информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала преступным осуждение и отстранение российских спортсменов за их поддержку уничтожения Украины и ее мирных жителей.

"Верхом непорядочности стали откровения президента МОК Томаса Баха о том, что представители комитета обращались к украинцам, чтобы отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ. Это преступное заявление. Речь идет о сговоре с киевским режимом, который поощряет расовую и национальную нетерпимость. Речь идет об агрессивном национализме, курсе на уничтожение всего русского, в том числе руками и с использованием институтов МОК", – сказала Захарова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вновь призвал российские власти к перевороту в руководстве МОК с целью захвата управления в организации. А президент МОК анонсировал серьезные наказания вплоть до дисквалификации в том случае, если российские спортсмены нарушат условия допуска к ОИ-2024 в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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