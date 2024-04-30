'Нарушает все законы': чемпион ОИ из РФ в угаре призвал российские власти 'снести банду' в руководстве МОК

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вновь призвал российские власти к перевороту в руководстве Международного олимпийского комитета (МОК). Бывший биатлонист с характерным для представителей страны-агрессорки пренебрежением набросился с оскорблениями на организацию и ее президента Томаса Баха.

Соответствующие слова Васильев произнес в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал команду бандой, которую "надо снести", а также выступил за бойкот российскими спортсменами Олимпиады-2024.

"С какой стати мы должны отправляться в Париж в нейтральном статусе? Это унижение наших спортсменов и страны. Команда Томаса Баха – это не команда, а банда, которая нарушает все законы. Давно призываю убрать Томаса Баха. Пора МОК подготовиться к ближайшему конгрессу и объединить все небезразличные страны: Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Есть много голосов, которые не согласны с этой политикой и готовы проголосовать за повестку дня, которую предлагает Россия. Надо снести всю банду Баха и возродить олимпийское движение", – сказал Васильев.

Накануне Бах анонсировал серьезные наказания вплоть до дисквалификации в том случае, если российские спортсмены нарушат условия допуска к ОИ-2024 в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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