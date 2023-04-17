'Путин – слабак. Старый козел': комментатор из РФ рассказал, меняется ли у россиян отношение к войне в Украине

Российские Z-патриоты спустя 14 месяцев войны в Украине начали сомневаться в исключительности диктатора Владимира Путина. Многие жители страны-агрессора сейчас ругают главаря Кремля, а также начинают сомневаться в целесообразности вторжения в чужое государство.

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Об этом в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал известный российский комментатор Кирилл Набутов. Журналист, который покинул Россию, осудив агрессию своей страны в отношении Украины, отметил, что общается со многими фанатами войны.

"Часть людей теперь говорит, что все не так однозначно, они уходят в сторону сомнений. Потому что они видят, что жизнь стала хуже. Они видят тысячи гробов. Другая часть теперь ругает Путина. Что он слабый козел, м*дила, что вокруг него коррупционеры, воры, идиоты. Не могли за три дня взять этот чертов Киев. Это ничего не стоит. Все украли, разворовали, мерзавцы. То, что они воры и мерзавцы, ни у кого не вызывает сомнений, но они плюс ко всему опозорились. И сам Путин – слабак. У них все перевернуто в голове. Их главный посыл, что российские правители – бездари и слабаки, которые вшивую Украину не смогли раздавить за три дня", – поделился наблюдениями Набутов.

Ранее комментатор потроллил главу МИД РФ Сергея Лаврова за интервью "дрессированному бульдогу" Дмитрию Киселеву. Набутов также объяснил, почему России не должно быть на Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская и беларуская национальные сборные не вернутся в турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), пока РФ ведет преступную войну с Украиной.

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