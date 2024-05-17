В Новороссийске прогремела серия взрывов: в сети пишут про прилеты по порту и нефтебазе

В городе Новороссийск на территории страны-агрессора России (Краснодарский край) в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. В сети писали, что под ударом БПЛА якобы были порт и нефтебаза.

Местные жители сообщали, что взрывы были слышны около 3.30. Telegram-каналы публиковали кадры работы ПВО и пожара в порту.

"Военкоры" страны-агрессора подтверждают "прилеты" в Новороссийске. Местные жители тем временем насчитали как минимум 19 взрывов. Они утверждают, что есть прилеты по порту и по нефтебазе.

Российские паблики сообщают, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

Однако, официальной информации от российских властей пока что нет.

"Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта. Также в нескольких районах былы слышны характерные звуки пролета БПЛА", – писали пропагандистские издания.

Также в сети сообщили, что порт Новороссийска якобы обесточен после прилета.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о "безуспешной украинской атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона "подавила" более 10 дронов, из-за падения осколков в"озникли локальные возгорания".

Как сообщал OBOZ.UA, во временно захваченном Россией Крыму в ночь на пятницу, 17 мая, также пожаловались на "атаку БПЛА". В частности, громко было в районе Севастополя и Балаклавы – там было слышно взрывы и стрельбу, после чего в некоторых районах пропал свет.

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