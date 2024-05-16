В предыдущем материале я, опираясь на информацию от Нью-Йорк таймс, показал, что в лучшем для Байдена случае он должен проиграть Трампу в решающих штатах 29:48, если иметь в виду голоса от этих штатов в коллегии выборщиков, которая и изберёт президента, — при том, что в остальных штатах ожидается примерный паритет.

Но это, повторяю, — именно в лучшем для Байдена случае. Если же сохранится сегодняшняя ситуация, при которой он проигрывает в Пенсильвании, то тогда действующий президент получит от решающих штатов лишь 10 голосов в той самой коллегии, а его оппонент — 67.

То есть пока что ожидается разгромное поражение главного осла Главной страны мира; впрочем, шансы Трампа стать президентом значительно ниже шансов Байдена им НЕ стать. Ибо шансы Байдена не стать снова президентом огромны уже настолько, что даже шансы Трампа им стать — меньше.

Дело в том, что Байдена на партсъезде могут заменить на Мишель Обаму, которая у главного слона Америки должна выиграть. Правда, программа "политической вдовы" живого Обамы пока что неизвестна, но мы помним, что именно её муж в своё время настойчиво посоветовал Украине не защищать Крым.

То есть с мирным планом от США — сплошная неизвестность: или план Трампа — неизвестный и быстрый, или план обоих Обам — неизвестный вообще, хотя с учётом 2014-го ничего особенно приятного ждать от него нельзя.

На этом фоне существенно возрастает значение нового — сокращённого — плана Си, который пуйло уже успело поддержать как "недавно предложенные принципы мирного урегулирования" (и связало их с известными "12 пунктами"), что делает сокращённый китайский мирный план пока что единственным, по которому возможно хоть какое-то взаимопонимание.

Снова подчёркиваю, что тоже новый — из 3 "приоритетных/ключевых" пунктов — тоже сокращённый план Украины для саммита в Швейцарии (уже, кстати, поддержанный Германией) является как бы частью этого нового китайского плана, который его всесторонне дополняет и ни в чём не противоречит тому, что есть в наших "швейцарских" 3 ключевых-приоритетных пунктах.

То есть "текущую" планку победы в её приоритетной/ключевой части у нас снизили до уровня, на который реально стоит рассчитывать и который даже не выше китайского.

Это ситуативно "для Швейцарии" или на неопределённое время? Не могу знать, но всё равно всё решится на переговорах. Или же — американцами.