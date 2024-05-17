Эффект плацебо или что-то неизвестное? Профессор объяснил, почему трансплантация органа может изменить личность человека

Трансплантация внутренних органов может привести к изменению личности. Это утверждает профессор и директор учебного центра клинической анатомии из Ланкастерского университета Адам Тейлор.

О трансформациях в привычках и даже характере после пересадки начали говорить с момента первых в истории процедур, пишет The American Journal of Psychiatric. Есть случаи, когда человек внезапно начинает обожать классическую музыку, получив сердце музыканта, и умирает со скрипкой в руках – хотя раньше этот жанр недолюбливал.

Еще один случай: 45-летний мужчина отметил, что после того, как получил сердце 17-летнего юноши, он любит надевать наушники и слушать громкую музыку – чего никогда не делал до трансплантации.

Недавнее исследование свидетельствует о том, что реципиенты пересаженного сердца не уникальны в переживании перемен личности. Подобная ситуация может возникнуть после трансплантации любого органа.

Чем это объяснимо? Одно из предположений – это эффект плацебо. Огромное счастье от нового дыхания придает человеку более жизнерадостный нрав. Другие реципиенты страдают от чувства вины, приступов депрессии и других психологических проблем, которые также могут рассматриваться как изменения личности.

Однако есть некоторые доказательства, свидетельствующие о том, что эти изменения личности не являются психологическими. Биология тоже может сыграть свою роль.

Клетки трансплантированного органа будут выполнять свою ожидаемую функцию. Сердце будет биться, клетки почек – фильтровать, а клетки печени – метаболизировать. Но они также играют определенную роль в других частях тела. Многие органы и их клетки высвобождают гормоны или сигнальные молекулы, действующие локально и в других частях тела.

Разумеется, сердце чаще всего ассоциируется с изменениями личности. Камеры высвобождают пептидные гормоны, включая "предсердный натрийуретический пептид" и "мозговой натрийуретический пептид", помогающие регулировать баланс жидкости в организме, воздействуя на почки.

Они также играют важную роль в электролитном балансе и подавляют деятельность части нашей нервной системы, ответственной за реакцию "драйся или беги". Клетки, ответственные за это, находятся в гипоталамусе – части мозга, играющей важную роль во всем, от гомеостаза (балансировки биологических систем) до настроения.

Таким образом, донорский орган, который может иметь иной базовый уровень гормонов и производства пептидов, чем оригинальный, может изменить настроение и личность реципиента из-за выделяемых им веществ.

Было показано, что уровни натрийуретического пептида повышаются после трансплантации и никогда не возвращаются в норму. Хотя некоторое повышение, по всей вероятности, является реакцией на травму хирургического вмешательства, оно может объяснять не все.

Воспоминания, хранящиеся вне мозга

Тело сохраняет воспоминания в мозге. Мы получаем к ним доступ, когда думаем. Также они могут быть вызваны зрением или запахом. Но воспоминания – это в основном нейрохимические процессы, когда нервы передают импульсы друг другу и обмениваются специальными химическими веществами (нейротрансмиттерами) на границе между собой.

Хотя во время операции по трансплантации многие нервы, управляющие функцией органа, перерезаются и не могут быть повторно присоединены, это не означает, что нервы внутри органа не функционируют. На самом деле, есть доказательства того, что они могут частично восстановиться через год после операции.

Эти нейрохимические действия и взаимодействия могут поступать в нервную систему реципиента, вызывая физиологическую реакцию, которая затем влияет на личность согласно воспоминаниям донора.

Мы знаем, что клетки донора циркулируют в организме реципиента. ДНК донора наблюдается в организме реципиента спустя два года после трансплантации. Это снова задает вопрос о том, как как дальше существует ДНК и какие действия она может выполнять.

Одна из ее функций – это стимулирование иммунных реакций. Этих реакций может быть достаточно, чтобы спровоцировать трансформацию личности. Известно, что длительное воспаление способно изменить черты, такие как экстравертность и добросовестность.

Независимо от того, какой механизм или комбинация механизмов ответственны за изменения, эта область требует дальнейшего исследования, чтобы реципиенты могли быть осведомлены о физических и психологических последствиях, которые могут произойти после операции.

Ранее OBOZ.UA писал о 99-й трансплантации сердца в Украине. Реципиентом стал военный, орган для которого был доставлен из Сум.

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