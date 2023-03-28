''Просто придурки!'' В России закатили истерику из-за планов МОК по допуску РФ к ОИ

Бывший главный тренер России по баскетболу Сергей Елевич пришел в ярость от намерении Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить представителей страны-агрессора к командным соревнованиям на Играх-2024. Экс-наставник подмосковных "Химок" потребовал от организации участия спортсменов из РФ со своим флагом и гимном во всех дисциплинах.

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Об этом Елевич заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он в буквальном смысле изошел желчью в адрес МОК и заговорил штампами кремлевской пропаганды о защите интересов России в спорте, а также пригрозил скорым возвращением агрессоров в международные турниры.

"Если примут такое решение, то это просто придурки! И при чем тут спорт и политика? Это две разные области. Идиотизм полный. Кого наказывать? Людей за то, что они отстаивают свои права? Это просто глупо. Они ничего этим не добьются. Все равно мы будем участвовать. И в командных видах будем участвовать. Да, может быть, не сразу, но все равно логика есть. Мы должны отстаивать свои интересы в спорте. При чем здесь все эти нейтральные флаги? Все равно все знают, что это россияне. Мы должны выступать под своим флагом и со своим гимном, и мы должны отстаивать эту позицию", – сказал Елевич.

Отметим, что 28-30 марта состоится исполком МОК, на котором должны рассмотреть критерии допуска РФ и РБ к ОИ. 25 января МОК выступил с новым заявлением об отстранении спортсменов из России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев накануне исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) назвал его "балом мерзости и лицемерия".

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