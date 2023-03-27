''Бал мерзости и лицемерия'': чемпион ОИ из РФ вызверился на МОК, который предлагает россиянам ''стать иудами''

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев накануне исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) выразил уверенность в том, что Россию не допустят к Играм-2024. Представитель страны-агрессора обвинил организацию и ее президента Томаса Баха в лицемерии.

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Об этом бывший спортсмен заявил в интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ". Васильев добавил, что все объединены против России и выразил недовольство условиями МОК для допуска россиян к Олимпиаде, согласно которым спортсмены должны осудить войну в Украине.

"Да ничего хорошего там не будет для нас. Думаю, это будет очередной бал мерзости и лицемерия. Это все выглядит очень цинично и противно. Я о поведении Томаса Баха, который самый первый предложил, чтобы отстраняли российских спортсменов, а сейчас он говорит, что спортсмены невиноваты. А где ж ты раньше‑то был? На сегодняшний день ничего выдающегося для нас ожидать не стоит. Потому что те, кто балом сейчас правят, объединены против нас. Они нам сейчас какое‑то условие предлагают. Типа того, чтобы подписали бумагу и отреклись. Проще говоря, предлагают стать иудами. С моральной точки зрения спортсмен должен поддерживать свое государство", – сказал Васильев.

Отметим, что исполком МОК состоится 28-30 марта. 25 января МОК выступил с новым заявлением об отстранении спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, который смеялся над украинкой Ярославой Магучих, заявил, что РФ поедет на ОИ-2024 "как-нибудь через одно место".

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