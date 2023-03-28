Опасается бойкота: СМИ раскрыли неожиданные планы МОК по допуску России к ОИ-2024

Российские спортсмены в командных видах спорта могут быть не допущены к Олимпийским играм 2024 года в Париже, в то время как индивидуальные атлеты должны будут соответствовать определенным критериям и смогут участвовать в соревнования. Соответствующую концепцию Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает с федерациям.

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Об этом пишет британский таблоид Daily Mail. По его данным, предлагает запретить участвовать россиянам в гандболе, футболе, волейболе, то есть здесь представители страны-агрессора даже не будут участвовать в квалификационных турнирах. При этом интересно, что женская сборная РФ по волейболу на ОИ-2020 выиграла "серебро".

МОК также рассматривает возможность исключения российских спортсменов, виновных в военных преступлениях, а также тех, кто активно поддерживает вторжение в Украину и имеет отношение к армии РФ. В то же время в МОК опасаются, что даже такое решение вызовет волну критики и повысит угрозу бойкота Игр в Париже со стороны Украины и ее союзников.

Отметим, что 28-30 марта состоится исполком МОК, на котором должны рассмотреть критерии допуска РФ и РБ к ОИ. 25 января МОК выступил с новым заявлением об отстранении спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, который смеялся над украинкой Ярославой Магучих, заявил, что РФ поедет на ОИ-2024 "как-нибудь через одно место".

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