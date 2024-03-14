Российская фигуристка Камила Валиева, которая была дисквалифицирована за употребление допинга, пожаловалась на невозможность принять участие в "выборах президента РФ". 17-летняя спортсменка, которую уже называют "заменой Кабаевой" в окружении диктатора Владимира Путина, не сможет проголосовать в силу возраста.

Об этом Валиева написала на своей странице в социальной сети "Вконтакте", которая контролируется Кремлем. Фигуристка, которая будучи несовершеннолетней открыто принимает участие в агитационных акциях за Путина, призвала жителей страны-агрессора "сделать свой выбор".

"В эти выходные в нашей стране очень важное событие – выборы президента России. К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой. Как сказал президент в сегодняшнем обращении, "Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества". Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор. Мы с мамой пойдем на участок уже завтра! А еще, у всех, кто придет семьями, будет возможность выиграть крутые подарки!" – заявила Валиева.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию и Владимира Путина в использовании Валиевой в политических целях.

Как сообщал OBOZ.UA, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

В крови фигуристки, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ. Недавно Валиева нелепо оправдалась за употребление допинга.

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