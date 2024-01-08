Легендарный борец греко-римского стиля Александр Карелин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в несправедливых санкциях в отношении российских спортсменов. Победитель Игр в Сеуле-88, Барселоне-92 и Атланте-96 выдал традиционные нарративы кремлевской пропаганды о внешнем управлении МОК.

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Об этом Карелин заявил в комментарии информационному агентству ТАСС. Депутат Государственной думы и член Совета федераций, который позволил диктатору Владимиру Путину вторгнуться в Украину, добавил, что МОК якобы "запугивает страны", которые намерены принять участие в соревнованиях на территории РФ.

"Я считаю, что МОК уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования, которые, я уверен, пройдут успешно. У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история", – сказал Карелин.

Отметим, что в будущем году Россия проведет так называемые Игры дружбы, которые приказал организовать Путин и куда цинично пригласили украинцев. Ранее лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины со словами "не очень-то и хочется" заявили, что не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запретила спортсменам "умирать и говорить с надеждой" о допуске к ОИ-2024.

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