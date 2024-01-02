'Унизительно': российским спортсменам запретили 'умирать и говорить с надеждой' о допуске к ОИ-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер презрительно высказалась о международных соревнованиях, куда не допускают спортсменов из РФ. Приспешница режима кремлевского диктатора Владимира Путина призвала своих подопечных не надеяться на возвращение в турниры, назвав это унижением.

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Об этом Винер заявила в интервью порталу Sport 24. Главный тренер национальной команды РФ, которая объявила о бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже, добавила, что международные федерации якобы будут нести ответственность за отстранение россиян от соревнований.

"Меня не интересуют международные старты в том виде, в котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее. Если их нет на международной арене, это не наши вопросы, а тех, кто туда их не пускает. За эти вопросы они будут отвечать. Может быть, не сегодня, не завтра. Но они очень здорово за это ответят", – сказала Винер.

Ранее лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины со словами "не очень-то и хочется" подтвердили, что не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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