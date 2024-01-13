'Предатели!' Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов назвал фехтовальщиков Сергея Биду, его жену Виолетту и Константина Лоханова предателям. Титулованные российские спортсмены уехали в США, где летом выступили на чемпионате страны в нейтральном статусе.

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Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. Издание USA Today сообщило, что спортсмены планируют получить американское гражданство и выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Милонов сравнил смену гражданство со сменой пола.

"Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками. Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт", - написал Милонов у себя в Telegram-канале.

Парламентарий уверен, что сбежавшие атлеты не добьются никаких успехов за границей.

"Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства. Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят", – закатил истерику Милонов.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж своего соотечественника.

"Известный предмет - это депутат Милонов", "Стоит напомнить что сам Милонов ездил учиться в США,в 90-ых. Тогда он был ярым демократом,состоял в команде Старовойтовой. Был довольно женственным пухлым пареньком", "Доверюсь мнению профессионала в этой теме", "г-н Милонов, родившийся благодаря браку в таком известном предмете, явно разбирается в них", – стебутся россияне.

Фанаты намекают на нетрадиционную ориентацию депутата.

"А Виталик будучи бывшим многолетним помощником Старовойтовой и любителем разных нетрадиционных утех думает, что если он будет притворяться ультрапатриотом его пожалеют, не выкинут как использованный предмет?" – пишут юзеры.

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