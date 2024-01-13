newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
2,3 т.
'Предатели!' Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов назвал фехтовальщиков Сергея Биду, его жену Виолетту и Константина Лоханова предателям. Титулованные российские спортсмены уехали в США, где летом выступили на чемпионате страны в нейтральном статусе.

Видео дня

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. Издание USA Today сообщило, что спортсмены планируют получить американское гражданство и выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Милонов сравнил смену гражданство со сменой пола.

"Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками. Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт", - написал Милонов у себя в Telegram-канале.

"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Парламентарий уверен, что сбежавшие атлеты не добьются никаких успехов за границей.

"Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства. Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят", – закатил истерику Милонов. 

"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пассаж своего соотечественника.

"Известный предмет - это депутат Милонов", "Стоит напомнить что сам Милонов ездил учиться в США,в 90-ых. Тогда он был ярым демократом,состоял в команде Старовойтовой. Был довольно женственным пухлым пареньком", "Доверюсь мнению профессионала в этой теме", "г-н Милонов, родившийся благодаря браку в таком известном предмете, явно разбирается в них", – стебутся россияне.

"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме
"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Фанаты намекают на нетрадиционную ориентацию депутата.

"А Виталик будучи бывшим многолетним помощником Старовойтовой и любителем разных нетрадиционных утех думает, что если он будет притворяться ультрапатриотом его пожалеют, не выкинут как использованный предмет?" – пишут юзеры.

"Предатели!" Побег российских чемпионов в США вызвал истерику в Госдуме

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!